Policijai izdevies atsavināt lielu daudzumu narkotisko vielu. Arestētas trīs personas

Likumsargi tālāku procesuālo darbību rezultātā noskaidroja, ka aizturētajam Rīgā pieder vairākas garāžas un viņam ir divi līdzdalībnieki – 1987. gadā dzimusi sieviete un 1986. gadā dzimis vīrietis. Turklāt vienam no līdzdalībniekiem Ventspils novadā, Užavas pagastā pieder marihuānas audzētava. Abi līdzdalībnieki, kuri iepriekš nebija nonākuši policijas redzeslokā, aizturēti šī gada 8. oktobrī.

Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253./1 panta trešās daļas, proti, par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu glabāšana, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā. Par šāda nozieguma izdarīšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Tāpat ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 256. panta otrās daļas, proti, par narkotiskās vai psihotropās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu lielās platībās, vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šāda nozieguma izdarīšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.