Viņi strādā trīs darbus, maina karjeru un pārceļas uz mājokļiem par pieņemamāku cenu, lai savāktu pietiekami daudz naudas savu bērnu uzturēšanai. Diemžēl skaitļi joprojām neliecina neko labu, vēsta laikraksts "The Guardian".

Lēmums joprojām būt bez bērniem nav manās rokās, un tā ir postoša un nomācoša realitāte," stāsta 35 gadus vecā Klērija, kas kādreiz bija skolotāja. Viņa pauž bažas, ka finansiālā nestabilitāte nozīmē, ka viņas sapnis par ģimeni, iespējams, nekad nepiepildīsies. Tā ir pieredze, ar kuru ir saskārušies daudzi mileniāļi - paaudze, kas dzimusi laikā no 1981. līdz 1996. gadam.

Apvienotajā Karalistē dzimstības līmenis ir rekordzems, un to grūtnieču, kas jaunāks par 30 gadiem, skaits ir zemākais kopš rekordu krišanas sākuma 1938. gadā.

Ir daudzi faktori, kas to veicina, tostarp tas, ka daudzi cilvēki cīnās ar neauglību, daži izdara personisku izvēli nedzemdēt bērnus, bet citi nolemj neradīt pēcnācējus klimata krīzes neskaidrību un apdraudējuma dēļ.

"Viena no piecām sievietēm līdz pusmūžam joprojām ir bez bērniem, un 80% no tām šādā situācijā ir apstākļu, nevis neauglības dēļ," saka biedrības "Gateway Women" dibinātāja Džoija Deija. "Tik daudz no šiem 80% ir saistīts ar sistēmisku problēmu gobelēnu, piemēram, studentu parādiem un karjeru, kas nozīmē, ka ģimenes plānošana tiek atstāta uz pārāk vēlu laiku," viņa piebilst. Savukārt mājokļu cenu pieaugums un pieejamu bērnu aprūpes trūkums rada bažās, ka patiesu finansiālu drošību sasniegt ir arvien grūtāk.