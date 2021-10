Tie, kas dažādu iemeslu dēļ nedzer, zina, ka alkohola nelietošana nenozīmē socializēšanās vai izklaidēšanās beigas. Tomēr ir cilvēki, kuriem alkohola devas samazināšana vai pat pilnīga atteikšanās no tā, ir liels solis, kas prasa lielu piepūli. Apvienotajā Karalistē viegla vai mērena alkohola atkarība ir apmēram pieciem miljoniem cilvēku, un viņi visi sevi pakļauj nopietiem veselības problēmu riskiem, portālam "The Guardian" norāda "Alkohola pārmaiņu" izpilddirektors Ričards Paipers.

Padomi, kā atbalstīt kādu, kurš nolēmis atturēties no alkohola

Izturies pret to kā pret smēķēšanas atmešanu

Alkohols ir iesakņojies mūsu kultūrā, tāpēc ikviens, kurš no tā atsakās, var draugu un ģimenes lokā radīt bažas - vai tam ir iemesls, vai tiešām atkarība ? Tomēr realitātē visi zinām, ka tas ir atkarību veicinošs un kaitīgs. Paipers iesaka to aplūkot kā cigaretes.

Esi aktīvs un atbalstošs

"Neatkarīgi no tā, vai tā ir pievienošanās tiešsaistes grupai vai vizīte pie terapeita, vai varbūt pirmā vizīte anonīmajos alkoholiķos," saka "Sober and Social" dibinātāja Emīlija Sifasa, kura vada pasākumus bez alkohola.

Tomēr jāpatur prātā, ka ne visi vēlas runāt, saka Ketija Brunsdone, kura raksta blogu "Stilīgi būt skaidrā". "Varbūt kāds ir noraizējies par to, ka viņam ir atkarības problēma, bet nav gatavs to atzīt, tāpēc vēlas tikai paskatīties, vai var pārtraukt dzeršanu."

Uzzini, kur viņš jūtas ērti

Sifasa iesaka tērzēt par to, kas ir pieņemams un kas nav pieņemams (atceries, ka šīs lietas var mainīties atkarībā no alkoholisma problēmas stadijas).

Neatkarīgi no tā, kas darbojas, izveidojiet izpratni par viņu vajadzībām: vai ir kādi cilvēki, vietas vai lietas, no kurām jāizvairās? Kas to izraisa?

Dažiem var noderēt bezalkoholiskais vīns vai alus, citiem tieši otrādi. Vai viņi neiebilst, ja esat blakus ar vīna glāzi, vai arī viņiem tas būtu par grūtu? Šīs ir lietas, kas jānoskaidro iepriekš, taču esiet piesardzīgs arī par to, kā lietas var mainīties. "Šie izraisītāji ne vienmēr ir viegli identificējami," saka Brunsdone. "Ja kāds cīnās un uzskata, ka viņam jādodas prom no pasākuma, esiet tam atvērts vai dodieties kopā ar viņu."

Iesaki aktivitātes bez alkohola

Bet nepārtrauc aicināt uz krogu

Solidarizējies

Nekaunini

Izvēlies bezalkoholiskos dzērienus un pasniedz tos piemērotā glāzē

Dzēriena pasniegšana atbilstošās glāzēs ir niecīga lieta, taču tam ir liela nozīme, saka Brunsdone. Ja visiem pārējiem ir šampanieša vai vīna glāze, tas palīdz justies iekļautam un novērtētam. Viena no viņas draudzenēm uz savs "vīna" glāzes liek uzlīmi, lai visi zinātu, ka to var piepildīt tikai ar ūdeni". Tas, protams, ir atkarīgs no individuālajām vēlmēm, viņa uzsver - ne visi vēlas būt tik atklāti, tāpēc, tāpat kā vairumā šo padomu, turpiniet izzināt to, kas darbojas, un kas ne.