"Deviņdesmitajos cilvēki vēlējās tetovēt svītrkodus. Šodien viņi vēlas QR kodus, kurus viņi var skenēt ar saviem tālruņiem," "VICE" pastāstīja tetovējumu māksliniece Gabriela Pelerone, kura vada studiju netālu no Itālijas. Augustā sieviete izstrādāja skenējamu vakcīnas serfifikāta tetovējumu, kas drīz vien pievērsa daudzu uzmanību.

"Daudzi cilvēki ir arī tetovējuši QR kodus, kas, tos noskenējot, aizved pie ģimenes fotoattēliem vai citām personīgām atmiņām, taču šim zaļā serfitikāta kodam ir pilnīgi cita līmeņa funkcionalitāte," stāsta Pelerona. Viņa arī norāda, ka QR koda tetovējumu popularitāte ir nesaraujami saistīta ar lielo atkarību no tehnoloģijām, kas jo īpaši cilvēku vidū augusi pēdējā gada laikā.

Attīstoties digitālajai dzīvei pandēmijas laikmetā, QR kods kļūst par neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu - neatkarīgi no tā, vai vēlamies apskatīt digitālo ēdienkarti restorānā vai veikt maksājumus, neizmantojot maku. Piemēram, Maskavā pat piedāvā pagaidu QR koda tetovējumus, kas uz ķermeņa noturoties līdz 10 dienām.

"Pandēmijas dēļ QR kodu izmantošana maksājumu veikšanai - gan bankā, gan restorānā - ir kļuvusi par ikdienišķu darbību," sacīja Indijas tetovēšanas mākslinieks Lokešs Verma, "Tātad, cilvēki jūtas arvien ērtāk, pat gatavi to uz sevis tetovēt."

"Attīstās ne tikai tehnoloģijas, bet arī tetovēšanas pasaule. Šāda veida tetovējums savieno šīs divas pasaules," "VICE" pauda tetovētājs no Itālijas Leonardo Biasons.

Noskatījies kādu "YouTube" videoklipu, kurā persona uzrāda tetovējumu ar QR kodu, Biasons piedāvāja savam draugam Maksam Mancinam ko līdzīgu - ar uzjautrinošu dziesmu. Septembrī viņi nolēma uztetovēt skenējamu QR kodu, lai nokļūtu vietnē "YouTube" pie dziesmas "Never Gonna Give You Up". Dažu nedēļu laikā tetovējums ieguva milzīgu popularitāti internetā, iegūstot vairāk nekā miljonu skatījumu.