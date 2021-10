Mode prasa upurus! Pārāk īsu šortu dēļ sieviete nonāk reanimācijā un knapi izvairās no nāves

No rīta Sema bija spiesta izsaukt ātro palīdzību, jo strauji pacēlās temperatūra, viņa nevarēja paelpot un pastaigāt. Viņas ķermenis mocījās sāpēs. Slimnīcas reanimācijā Sema pavadīja četras dienas un knapi izspruka no smagas operācijas. Par laimi, medikamenti iedarbojās laicīgi un trīs dienas vēlāk meitene tika izrakstīta no slimnīcas.