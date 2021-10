Vairāk nekā puse šogad reģistrēto auto ir no 11 līdz 29 gadus veci

Savukārt 17% jeb 6949 auto bija vecumā no astoņiem līdz desmit gadiem, 13% jeb 5155 spēkrati - vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem, 10% jeb 4084 spēkrati - vecumā no viena līdz četriem gadiem. Tikmēr 294 auto bija vecumā virs 30 gadiem, bet vismazāk - 194 spēkrati - bija vecumā zem viena gada.

Tostarp septembrī no kopumā reģistrētajām 5515 automašīnām 3390 bija 11 līdz 29 gadus vecas, 976 spēkrati bija vecumā no astoņiem līdz desmit gadiem, 682 spēkrati - vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem, 575 spēkrati - vecumā no viena līdz četriem gadiem, savukārt 35 mašīnas bija vecumā virs 30 gadiem, bet 57 lietotas automašīnas - jaunākas par gadu.