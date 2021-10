Bieriņos ļaudis satrauc jaunieša ar īpašām vajadzībām uzvedība. Vietējie sākuši parakstu vākšanu

"Puisis mani izvilka ārā no veikala. Fiziski izvilka ārā no veikala. Es centos iekāpt savā mašīnā. Viņš man neļāva to darīt, rāva vaļā mašīnas durvis, es nevarēju durvis aiztaisīt un tad viņš vienkārši fiziski uzgūlās virsū mašīnas priekšai un sāka ar rokām dauzīt mašīnas stiklu. Nerunājot par to, ka viņš skaļā balsī bļāva visu laiku un apsaukājās.