Mēģinājumi pielabināties Trampam: ko gaidīt no NATO samita?

Pēdējo samitu galadokumentos bija uzsvērta apņēmība aizsardzībai atvēlēt vismaz 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), par ko vienošanās tika panākta vēl 2014.gadā Velsā, reaģējot uz Krievijas sākotnējo iebrukumu Ukrainā. Aizvadītās desmitgades laikā divas trešdaļas dalībvalstu šo mērķi sasniegušas, un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite paudis pārliecību, ka šogad to beidzot paveikšot arī pārējās. Taču Tramps jau paziņojis, ka ar to nepietiek, un pieprasījis aizsardzības tēriņus palielināt līdz 5% no IKP. Eiropieši, šķiet, tuvojas kopīgai nostājai, ka to būtu iespējams sasniegt nākamās desmitgades laikā, tiešajiem aizsardzības izdevumiem atvēlot 3,5% no IKP, bet vēl 1,5% novirzot ar aizsardzību saistītās infrastruktūras objektiem.