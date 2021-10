Vai koronavīrusa dēļ būs jāaptur jauno ārstu rezidentūra? Darbs Covid-19 nodaļās ne vienmēr saskan ar mācību programmu

"Mēs, protams, no savas puses vienmēr aicinājām un joprojām uzstājam uz to, ja tās ir nebūtiskas atšķirības, tad uz to, jāsaka, šeit nav jābūt formāliem. Mēs esam krīzes situācijā," piebilda asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs.

"Šī te rotācijas daļa, tā vienmēr ir bijusi sensitīva attiecībā uz to, cik ilga tā ir. Vai nu tie trīs mēneši vai citādi, kas programmā ir paredzēts. Šajos mūsdienu apstākļos, kad mums ir ārkārtas situācijas, tas ne vienmēr tiek ievērots. Bet vienmēr vismaz lielās klīnikas cenšas to ņemt vērā, cenšas izbalansēt. Tas gandrīz vienmēr izdodas," sacīja Latvijas Universitātes prorektors Valdis Segliņš.

"Un tā šobrīd mums ir mācība no tās pirmās situācijas. Jo jā, tajā kritiskajā situācijā, protams, rezidenti tika iesaistīti un paldies par to viņiem," viņa sacīja.

Kritērijus vispārējai rezidentūras apturēšanai kā vienai no iespējamībām sola tuvākajā laikā. To, ka par to ir runāts, apstiprina arī universitātēs un Latvijas Jauno ārstu asociācijā. Tā gan būšot galēja rīcība un domu, kā reāli īstenojamu, neviena no iesaistītajām pusēm īsti nepieļauj. Taču strauji augošais pacientu skaits slimnīcā liek rēķināties ar tādu iespēju.