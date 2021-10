Autotransporta direkcijai radušās aizdomas par pārkāpumiem jauno līgumu prasību izpildē

"Uzreiz minēšu to, ka darba samaksa autobusu vadītājiem tiek nodrošināta virs noteiktās prasības, kas bija iekļauta iepirkumā. Savukārt, runājot par līgumu, tad mēs runājam par juridisko formu. Un arī konkursa prasībās netika minēta prasība juridiskās formas aizpildīšanas sakarā. Bet attiecīgi, ja ar to ir kaut kādas nesaskaņas vai nepilnības, iespējams, tad noteikti sazināsimies ar pasūtītāju un ņemsim vērā viņu ieteikumus un arī novērsīsim nepilnības," sacīja Misters.

"No vienas puses, ļoti vienkārši, jā, piemērosim naudas sodu un viss. Bet paskatīsimies to ainu kopumā, kādi bijuši tie apstākļi. Mēs gribam arī ar pārvadātājiem sarunas par šo, kādā veidā un kāpēc šāda situācija veidojusies, vai tā nav bijusi pareiza izpratne par metodiku (..) Acīmredzot, vai nu nav sapratuši to pieeju, vai, ja tur ir bijusi apzināta rīcība, tad attiecīgi no mūsu puses būs arī būs sankcijas," sacīja Godiņš.