Iveta sarunā ar portālu "Apollo.lv" izgaismo vairākas problēmas, kāpēc tika veikts pētījums "Jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību aizstāvība 2021. gadā". Galvenokārt tāpēc, ka ir svarīgi parūpēties par jauniešiem ar GRT, jo tādu bērnu mūsu valstī ir ļoti daudz. "Nereti mēs iedomājamies, ka šie bērni ir stipri atšķirīgi no mums, bet tā jau patiesībā nav."

Tas nozīmē, ka maksimāli ļaujam viņam pašam sevi aprūpēt, cik nu tas ir iespējams. Tāpat caur vienotiem jautājumiem par seksualitāti mēs palīdzam bērnam pašam saprast: "Kas tad es esmu?" Saprast to, kas ir atļauts publiski un kas tikai privāti. Vēlāk tas palīdzēs viņam saprast, kā veidot attiecības un kā pateikt nē tam, ko tu negribi, kas arī ir ļoti svarīgi, jo reizēm viņi nesaprot, kas ar viņiem notiek un kur meklēt palīdzību. Un ko tas mums dod? Iespēju izvairīties no vardarbības jeb sniedz šiem jauniešiem tādu kā drošības spilvenu."

Mēs apdraudam viņus, ne viņi mūs

"Mēs esam sapratuši, ka mēs tiešām gribam palīdzēt cilvēkiem ar attīstības traucējumiem, lai viņi mācās patstāvīgi dzīvot. Tās ir arī vērtības, kas gan Eiropā, gan citur pasaulē ir svarīgas, bet mēs paši - kā sabiedrība - neesam līdz tam izauguši. No vienas puses mēs gribam, lai šie cilvēki ir mūsu vidū un mēs gribam palīdzēt, bet kopā ar viņiem veidot labāku sabiedrību - tam mēs vēl neesam gatavi."

Latvijas nostāja: ar bērniem par seksu runāt nav brīv'

Kopš 2005. gada skolas mācību programmā vairs nav atsevišķas mācību stundas "Veselības mācība". Un no 2006. gada veselības jautājumi tika iekļauti sociālo zinību stundas saturā līdztekus pilsoniskās atbildības, ekonomikas un citiem jautājumiem. Absolvējot skolu, sociālajās zinībās nav visaptveroša gala pārbaudījuma, līdz ar to Latvijā trūkst informācijas par to, ko īsti jaunieši zina un prot veselības jautājumu kontekstā, pabeidzot, piemēram, pamatizglītības posmu.