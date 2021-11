Ziemeļu transporta koridora projekts savienotu Rīgas ostu un Rīgas pilsētu ar "Via Baltica" autoceļu. 30 kilometru garais autoceļš šķērsotu visu galvaspilsētu.

"Šis projekts nodrošinās Rīgas ostas pirmo savienojumu ar TEN-T autoceļu tīklu. Ziemeļu koridors ir arī daļa no Ziemeļu ass, kura veicina Eiropas Savienības savienojumu ar kaimiņu reģioniem, konkrēti Krieviju. Turklāt Ziemeļu koridora projekts uzlabotu Ventspils un Liepājas ostas transporta iespējas un šo ostu savienojumu ar Latvijas ziemeļaustrumu rajoniem un Krieviju," liecina Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (RDPAD) pēdējā oficiālā informācija, kas publicēta 2014. gadā.

VIDEO: Ziemeļu transporta koridora 1. posma (projekta daļa no valsts autoceļa A2 (Rīga-Sigulda) pie Berģiem līdz Gustava Zemgala gatvei (Austrumu maģistrāle)) būvniecības iecere.

Vai Rīgas dome plāno atteikties no Ziemeļu koridora?

2021. gada septembrī apspriedē par Rīgas teritorijas plānojuma redakciju ar apkaimju organizācijām RDPAD pārstāvis Vilnis Salenieks atzina, ka Rīgas dome pašlaik nav atteikusies no Ziemeļu transporta koridora izbūves ieceres.

"Arī finansējums tam nav atrasts. Bet šobrīd nav plānots no projekta atteikties un pirmajā posmā atbilstoši plānošanas dokumentiem un līdzšinējām izpētēm veicam sākotnēji noteiktos uzdevumus," sacīja Salenieks.

Aizvadītajā oktobrī mikroblogošanas vietnē "Twitter" īsu komentāru par Ziemeļu transporta koridoru sniedza satiksmes ministrs Tālis Linkaits, uzskatot to par "nereālu, finansiāli nepaceļamu un morāli novecojušu megaprojektu".

Salenieks: Atsakoties no Ziemeļu koridora, netiktu atrisināta problēma

"Jau no projekta pirmsākumiem tur ir bijuši dažādi uzstādījumi, kurā brīdī kuru posmu vajadzētu īstenot. Sākotnēji bija plāns, ka vispirms tiks īstenots 1. posms," saka Salenieks, norādot, ka pēc plāna šim posmam vajadzēja jau būt būvniecības stadijā.

"Tika izstrādāts būvprojekts 1.posmam, bet pamatā finansējuma dēļ tikai plānojam šo infrastruktūru un paredzam vietu, kur to būvēt. Finansējuma piesaiste vai kurš būvēs - tas nav mūsu departamenta kompetencē. 1. posms faktiski tika atcelts.

"Rail Baltica" diezgan būtiski ietekmē Imantas un Zolitūdes šķērsojumu. Parādās aktualitāte, kā novirzīt tranzīta plūsmas no šīm apkaimēm, un šā iemesla dēļ Ziemeļu koridors paliek arvien aktuālāks."

"Brīdī, kad tiek dalīts budžets, mūsu sākotnējās ieceres tiek "piekoriģētas" atkarībā no tiem līdzekļiem, kas tobrīd pieejami. Tie gadi nereti mainās un pārceļas. Par gadiem runājot - tas viss ir ļoti provizoriski.

1. posmam būvprojekts ir gatavs. Tā ļoti augsta gatavības pakāpe, jo tas ir izpētīts un bez "zemūdens akmeņiem" - tas ir svarīgi, lai varētu saņemt ES finansējumu. Šis ir ļoti svarīgs posms, jo Brīvības ielas ievada posmā no Vidzemes puses ir četri galvenie valsts autoceļi, kas ir aptuveni 20% no visām ieejošajām autotransporta plūsmām.

4. posms ir vairāk šobrīd aktualizējies, kas ir normāla parādība pašvaldības darbā. Vēlāk, iespējams, atkal mainīsies prioritātes. Tas un 3. posms ir aktualizējies "Rail Baltica" dēļ. Šie abi posmi ne tikai Imantas un Zolitūdes apkaimē atslogotu tranzīta ceļus, bet kopumā to izdarītu visā Daugavas kreisajā krastā," saka Salenieks.

Līdz tam brīdim ir plāns attīstīt esošo kravas transporta ievadu - no Babītes vietējā autoceļa pa Slokas ielu, kur jau ir esošs maršruts, kuru nedaudz pārbūvējot sanāktu Ziemeļu koridora dublieris ar ierobežotu kapacitāti, ko varētu ar salīdzinoši mazākiem līdzekļiem īstermiņā īstenot.

3. un 4. posmam ir dublieris. Pa Babītes ceļu - Slokas ielu līdz Lidoņu ielai ir funkcionējošs maršruts, un jau šobrīd tur ir ļoti augsta satiksmes intensitāte. Mēs prognozējam, ka šis posms "aizrīsies". Kravas transports uz Krievu salu tur ir diezgan nopietns. Ja vēl aizslēgs Daugavgrīvas ielas posmu, kur kravas transports brauc gar Nacionālo bibliotēku no Via Baltica Bauskas puses, tad vēl vairāk pieaugs satiksmes intensitāte. Mēs jau prognozējam, ka ar to būs par maz, jo ne tikai kravas transports tur brauc. Arī "Rail Baltica" ieviesīs savas korekcijas Rīgā," saka ierēdnis.