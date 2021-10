"ReTV": Latvijai draud pasažieru pārvadātāju krīze

"Tur tas risks pastāv. Veicot apzināšanu, tad vakcinēto īpatsvars ir starp 35 un 85 procentiem. Tās starpības ir lielas. Līdz ar to, ja tās normas tiek izpildītas tādā veidā, kā tas tiek tagad saprasts, tad pastāv ļoti liels risks, ka vienkārši nebūs šoferu, kas atbildīs nosacījumiem un ar sertifikātu, līdz ar to - reisu izpilde noteikti tanī brīdī tiks ierobežota," skaidroja Kristiāns Godiņš, Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs.

"Uzņēmumos ir daudz dažādas situācijas. Ir uzņēmumi, kuriem ir tuvu pie maksimuma, ir uzņēmumi, kur tikai 50% ir sapotējušies. Bet šobrīd uzņēmumi ir apzinājuši situāciju tādu, ka daļa to uzrunāto vadītāju, kas nav vakcinējušies, ir izteikuši vēlmi, ka, ja viņiem būs piespiedu kārtā jāvakcinējas, tad viņi šo darbu atstās. Tas rada satraukuma riskus par reisu izpildi, bet to, kāda patiesā situācija būs, to mēs redzēsim 15.novembrī. Jo uzņēmēji nevar piespiest iet darbiniekus vakcinēties," sacīja Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks.