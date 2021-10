Meitene neatstāja pašnāvības vēstuli. Viņas asinīs neatrada alkohola vai narkotiku paliekas. Lai gan saskaņā ar oficiālo versiju tiek uzskatīts, ka modele to darījusi brīvprātīgi, mirušās meitenes tuvinieki joprojām netic šiem izmeklēšanas rezultātiem, raksta "Marie Clarie".

Modeles no Krievijas vienmēr ir bijušas "gards kumoss" Eiropas modeļu aģentūrām, kuras nemitīgi meklē nākotnes zvaigznes.

Saskaņā ar vienu no versijām tas notika 2003. gada novembrī, kad modeļu aģentūras "Models 1" pārstāve Debija Džonsa, lidojot lidmašīnā, garlaikoti šķirstījusi žurnālu, kurā bijusi Ruslanas fotogrāfija.

Viņa agri devās gulēt, rakstīja dzeju un ievietoja to sociālajos tīklos. Un meitenes modeles karjera gāja augšup.

"Krievu Salātlapiņa" ar garajiem matiem ātri vien iekaroja modes auditoriju. "The New York Post" rakstīja: kad meitene nopelnījusi pirmos 5000 ASV dolārus, viņa tos nosūtījusi savai ģimenei Kazahstānā.

Piemēram, konsjeržs, kurš strādāja Koršunovas mājā un viens no pirmajiem ieraudzīja viņas ķermeni uz ietves, bija ārkārtīgi pārsteigts, ka modeles slavenie garie mati bijuši nevīžīgi nogriezti - "it kā kāds to darītu steigā". Vēl kāda versija saistāma ar mācību centra jeb sektas "Pasaules roze" iespējamo ietekmi uz meiteni. Šo sektu modele bija sākusi apmeklēt pirms trīs mēnešiem.