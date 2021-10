Šrēderam "pokers" Rīgas "Dinamo" sagrāvē Helsinkos

Tāpat kā iepriekšējā mačā ar Čerepovecas "Severstaļ", kad abi vārti tika zaudēti mazākumā, arī pirmie vārti Helsinkos krita pēc noraidījuma "Dinamo" rindās, 30 sekundes pēc spēles sākuma noteikumus pārkāpjot Rūdolfam Červenijam. Vairākuma laikā somi vārtus neguva, taču uzbrukums turpinājās, un astoņas sekundes pēc Červenija atgriešanās laukumā vārtus no vārtu priekšas iemeta Veli Mati Savinainens - 1:0 mājinieku labā.

2:0 "Jokerit" labā septītās minūtes izskaņā ar plaukstas metienu no labās laukuma puses vārtu augšējā stūrī panāca Džordans Šrēders.

Bija vārtu gūšanas momenti arī "Dinamo", taču 3:0 11.minūtē no zonas vidus panāca Davids Sklenička.

27.minūtē no zilās līnijas ceturtos vārtus iemeta Tommi Kiviste. Latvijas komanda pieprasīja atkārtojumu, vai pirms vārtu gūšanas mājiniekiem nav bijusi aizmugure, taču somi zonā bija iegājuši noteikumu ietvaros. Rezultātā rezultāts kļuva 4:0, bet rīdziniekiem par nepamatotu atkārtojuma pieprasījumu tika piešķirtas divas soda minūtes. To laikā somi rezultāta starpību paaugstināja, no vārtu priekšas izceļoties Šrēderam, kurš guva savus otros vārtus spēlē.