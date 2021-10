"Nekā personīga": Kā "Krājbanka" kļuva par krievu miljonāra Vladimira Antonova kabatas banku

Arnolds Lembergs bija tik ļoti pārliecināts par to, ka viņš vienalga piespiedīs samazināt to cenu, un kaut kā viņam radās arī pārliecība, ka neviens cits jau, protams, nepirks tās akcijas un nekļūs par Lemberga līdzīpašnieku tādā piespiedu kārtā. Man ienāca prātā, ka es varētu to izmantot un veikt visriskantāko darījumu manā dzīvē.