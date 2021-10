"Šoreiz gan viss." Grupa "ABBA" paziņo, ka šķiras uz visiem laikiem

"Šis ir viss," 74 gadus vecais supergrupas dalībnieks Benijs Andersons sacīja laikrakstam "The Guardian", vienlaikus pieminot grupas tik ļoti gaidīto atkalapvienošanos pēc 40 gadu pauzes, kā arī to, cik brīnišķīgi bija atkal kopā muzicēt un kā viņi plāno to nekad vairs nedarīt.