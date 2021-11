Influencere Evelīna Pārkere uzskata, ka Maijai Armaņevai pienācis laiks doties pensijā

"Viņas abas ir tādas diezgan heitotas influenceres Latvijā. Atšķirība Elīnai un Maijai ir tas, ka Elīnai ir bizness. Viņai ir milzīga auditorija, viņai patiešām ir veiksmes stāsts. Maijai es neesmu dzirdējusi, ka viņai būtu kaut kas veiksmīgs. Viss, ko es dzirdu par Maiju ir nekas labs, tikai slikts. [..] Man liekas, ka tādā situācijā vajag bišķiņ paklusēt, neko nedarīt, nerādīties kādu laiku un padomāt, ko es varu izdarīt tādu, lai cilvēkiem es sāktu patikt, vai vismaz būtu mana auditorija, kas respektētu mani par to, ko es daru, nevis tikai - visi mani ienīst.

Runājot par šī gada maijā plašu rezonansi izraisījušo PTAC influenceru sodīšanu, Pārkere nesaprot, kāpēc influenceres Katrīne Sauliete un Adriana Miglāne cīnījušās ar likumu. Arī Pārkere bija no PTAC saņēmusi aizrādījumu par reklāmas likuma pārkāpumiem, taču to ātri izlabojusi un izvairījusies no soda.