"Sitīšot tepat uz Blaumaņa ielas." Aivis Ceriņš saņēmis draudus no Covid-19 vakcinācijas pretiniekiem

"Tie nāca no konkrēta cilvēka, no konkrētas mājas tepat netālu no mūsu darbavietas Blaumaņa ielā. Draudēja, lai es neizmantotu tādus terminus kā "antivakseris" un ka par to es "dabūšu pa muti". Sitīšot tepat uz Blaumaņa ielas, sagaidīšot mani pēc darba! Par to es arī uzrakstīju svaigāko iesniegumu policijai, taču kārtības sargi man atbildēja, ka nav pamata ierosināt lietu," saka Ceriņš.