"Nekā personīga": Nav atrasti vainīgie par izgāzušos 3,5 miljonu eiro vērto projektu "skolas.lv"

Kad izglītības ministrijā beidzas ZZS laiki, to pārņem Zatlera Reformu partija un skandalozais reformists Roberts Ķīlis. Viņa laikā sākas pārbaudes par skolas.lv projektu. Atklājas, ka tas bijis lielisks peļņas avots ar ZZS saistītiem uzņēmējiem, bet gala rezultāts sanācis nelietojams. 3,5 miljonus eiro izmaksājušo produktu izmanto vien 5-7 skolas. Solīti 20 dažādi e-pakalpojumi. 17 no tiem nestrādā. Tiek apturēta Eiropas naudas izmaksa. Ja projekts tā arī izgāzīsies, pastāv draudi, ka to nāksies pilnā mērā apmaksāt no valsts budžeta.