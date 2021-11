Daugavpils slimnīcā ārstējas ar Covid-19 sasirdzis zīdainis

Daugavpils reģionālajā slimnīcā no 29.oktobra līdz 1.novembrim kopumā ārstējas 254 Covid-19 pacienti, no tiem 143 Daugavpils iedzīvotāji. Kopumā šajā laikā slimnīcā iestājās 66 Covid-19 pacienti, bet izrakstīti 47 pacienti.

Pašlaik slimnīcā visvairāk ir pacientu vecumā no 70 līdz 80 gadiem - 69. Vēl 64 pacienti ir 60 līdz 70 gadus veci, 47 ir vecuma grupā no 50 līdz 60 gadiem. 36 ar Covid-19 inficētie ir 80-90 gadus veci, 20 pacienti ir vecumā no 40 līdz 50 gadiem, bet desmit ir vecuma grupā no 30 līdz 40 gadiem. Slimnīcā nonākuši arī pieci cilvēki, kas ir vecāki par 90 gadiem, kā arī divi 18 līdz 30 gadus veci pacienti.