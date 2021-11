Intars Rešetins piedāvā humoristisku īsfilmu par dzīvi komandantstundas laikā

Vārds īsfilmas idejas autoram, scenāristam un režisoram Intaram Rešetinam: "Gatavojoties savai pirmajai spēlfilmai, kuru rakstām kopā ar Zani Zustu un Egīlu Šņori, nolēmām Latvijas iedzīvotājiem dāvināt mazu nogriezni no topošās traģikomēdijas. Lai paskatītos uz kādu situāciju no malas, mēs, mākslinieki, nereti izmantojam sev pieejamos līdzekļus, darot to, ko darām vislabāk- radot. Pieļauju, ka gaumīgs humors par to ārprātu, kurā šobrīd atrodamies, ir tas, kas šodien mūs mazliet var iepriecināt un neļaus ieslīgt vēl lielākā bezcerības okeānā! Turamies!"