LĀB valdes pamešanu apsver arī Latkovskis un Krams

Es personīgi neredzu iespēju turpināt darboties valdē, ja šādas ārkārtas vēlēšanas nenotiks. Līdz ar to no 1. februāra, ja tādas netiks rīkotas, es arī došos prom no valdes, jo es negribētu būt asociēts ar šo valdi esošajā sastāvā."