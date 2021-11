Aprēķini rāda, ka kontrolēt augsti attīstītu mākslīgo intelektu būtu neiespējami

Jau vairākus desmitus gadu zinātniskajā fantastikā eksistē ideja par to, kā mākslīgais intelekts pārņem savā varā pasauli. 2021. gada janvārī zinātnieki sniedza visai svarīgo atbildi par to, vai mēs spētu kontrolēt augsti attīstītu mākslīgo intelektu. Visticamāk, mēs to nespētu.