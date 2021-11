"Izvērtās agresīva lamāšanās!" Fūrmanis atklāti par atkāpšanos no viceprezidenta amata LĀB

Punktu pielika pagājušās otrdienas ārkārtas valdes sēde, kuras iniciators biju es, lūdzot kliedēt bažas par stāstu par atrunāšanu no vakcinēšanos, ko it kā veikusi Latvijas Ārstu biedrības prezidente, par aiziešanas iemesliem no Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) bijušā viceprezidenta amata raidījumam "Nekā Personīga" pastāstīja Roberts Fūrmanis.