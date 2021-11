"Neviens pat nenojauta!", "Man nebija kur aiziet...", "Es pat īsti neiedomājos, ka kāds man varētu palīdzēt!", "Man bija kauns par to stāstīt." - šīs ir tikai dažas frāzes no sarunām ar cietušajiem, kuras izskanējušas sociālās iniciatīvas "Pamani vardarbību" ietvaros. Tās iezīmē kopainu, ka vardarbība ir klātesoša ļoti daudzās ģimenēs. Un visbiežāk līdzcilvēki par to pat nenojauš.