Ventspils skolās par trīs dienām pagarina attālinātās mācības

Tamane uzsver, ka tik augsti saslimstības rādītāji pilsētā ir pirmo reizi un situācija ir nopietna. Trīs papildu attālinātā mācību procesa dienas īsajā pirmssvētku darba nedēļā ļautu samazināt skolēnu kontaktus un izvairīties no jauniem inficēšanās gadījumiem, cer pašvaldība.

Savukārt 1. līdz 3.klašu skolēni laika posmā no 15.novembra līdz 17.novembrim turpinās klātienes mācības.

Šonedēļ 4. līdz 12.klašu skolēniem paredzētais pūla tests netiks veikts, tādējādi izvairoties no nepieciešamības skolēniem ierasties un pulcēties skolā, radot papildu inficēšanās riskus.

Valsts plāno novembrī sākt jaunu skolēnu testēšanas metodi - Covid-19 antigēna paštesti, aizstājot pašlaik veikto rutīnas skrīningu ar pūla (kociņu) metodi. Šādi paštestu komplekti tiks izdalīti skolēniem, kuri to pieaugušo klātbūtnē varēs veikt individuāli un rezultātu uzzināt 15 minūšu laikā. Ja individuālais antigēna paštests būs pozitīvs, tad par to jāpaziņo skolai un jānodod individuālais tests laboratorijā. Ar negatīvu paštestu skolēns var doties uz skolu. Par antigēna paštesta derīguma ilgumu Izglītības pārvalde vēl gaida informāciju no laboratorijas "BIOR", skaidro Tamane.