Aizturēts viens no Eiropā meklētākajiem noziedzniekiem – Latvijas valstpiederīgais Gatis Zvingulis

ENFAST ir ES dalībvalstu un atsevišķu trešo valstu policijas dienestu, kuri specializējas uz noziedznieku meklēšanu izveidots tīkls, kura mērķis ir cieši sadarboties un apmainīties ar informāciju, lai sekmētu starptautiskajā meklēšanā izsludināto noziedznieku aizturēšanu izdošanas nolūkos. Valsts policija ir aktīvs šīs ekspertu platformas dalībnieks un jāatzīmē, ka šis nav pirmais gadījums, kad šī personu meklēšanas ekspertu tīkla ietvaros ir tikuši aizturēti Valsts policijas starptautiski meklētie noziedznieki apsūdzībās par smagu noziegumu izdarīšanu. Valsts policija aicina ielūkoties Eiropola interneta vietnē , kur katra no ES dalībvalstīm ir iekļāvusi trīs visvairāk meklētākos noziedzniekus.

Šobrīd kā viens no bīstamākajiem noziedzniekiem no Latvijas joprojām tiek meklēts par dzimumnoziegumiem aizdomās turētais Alvis Beketovs, kā arī Ivans Agapitovs un Deniss Konaskins, kuri tiek turēti aizdomās par futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavību organizētā grupā. Tāpat policija aicina aplūkot citu valstu meklēšanā izsludināto noziedznieku foto! Ņemot vērā ES pilsoņu brīvas pārvietošanās tiesības, nepastāvot robežkontrolei starp ES dalībvalstīm, nevar izslēgt varbūtību, ka kādi no meklētājiem noziedzniekiem varētu slēpties Latvijā.