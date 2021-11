Kazakevičs: Mūsu grupā Norvēģija droši vien ir vislabāk sabalansētākā komanda

Latvijas vīriešu futbola izlase sestdien 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas priekšpēdējā, devītajā mačā viesosies pie Norvēģijas. G apakšgrupas mačs "Ullevaal" stadionā sāksies plkst.19, tiešraidē to translējot kanālam TV6.

"No mūsu puses var teikt, ka tieši septembra spēle pret Norvēģiju mums izvērtās smaga. Pretinieki dominēja, it sevišķi pirmajā puslaikā, bija laba bumbas kustība. Jāsaka, ka ne viss no mūsu plānotā pretspēles elementos toreiz izdevās. Šajā grupā Norvēģija ir droši vien vislabāk sabalansētākā komanda," stāstīja Kazakevičs.