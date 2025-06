VIDEO VDD: melnajā sarakstā iekļautas personas, kas iegādājušās īpašumus pie nozīmīgiem objektiem

Krievija izvietojusi vismaz 130 militārās teltis Kamenskā, aptuveni 60 kilometrus no Somijas robežas. Uzceltas noliktavas bruņutehnikai Petrozavodskā. Tiek atjaunota Arktikas bāze Severomorsk-2. Tas redzams satelītattēlos, ko publicēja laikraksts "The New York Times".