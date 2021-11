Pret Covid-19 vakcinējušies 83% no kopējā nodarbināto skaita

Kategorijā, kur pret Covid-19 vakcinēti no 91% līdz 95% no strādājošajiem, iekļauts valsts pārvaldes sektors un finanšu un apdrošināšanas darbību joma. No 81% līdz 90% vakcinēto ir informācijas un komunikācijas pakalpojumu, lauksaimniecības un mežsaimniecības, tirdzniecības, ūdens apgāde, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs.