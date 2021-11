Pagājušajā nedēļā par trešdaļu sarucis jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits

Aizvadītajā nedēļā - no 8. līdz 14. novembrim - jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits samazinājies par trešdaļu jeb 32,9%. Stingrās mājsēdes laikā, kas sākās 21.oktobrī, no 1463,3 līdz 1114,6 sarucis arī saslimstības kumulatīvais rādītājs.

Pēdējās 12 dienās par 7,9% samazinājies arī stacionēto pacientu skaits. Tādējādi šobrīd vidēji dienā slimnīcās nonāk 119 cilvēku. Vienlaikus par 6,6% slimnīcās pieaudzis pacientu skaits, kuriem slimība norit smagi. Kopumā no visiem Covid-19 pacientiem slimnīcās smaga slimības gaita ir 16,3%.

No visiem veiktajiem testiem 25% jeb 23 864 testi bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 75% jeb 70 800 testi - ar pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 6% jeb 585 inficētie bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 94%, kas kopumā ir 8516 inficētie, bija pārējā sabiedrības daļā.

Vērtējot pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 gadījumus un izvērtējot inficēto cilvēku vakcinācijas statusu, 5671 cilvēks nebija vakcinēts pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeidzis, kas kopumā ir 67% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem, savukārt 2845 cilvēki bija vakcinēti, kas ir 33% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem.

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vidējais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nedēļas laikā pieaudzis no 306,2 līdz 383,9, Igaunijā - no 1659,7 līdz 1697,8, savukārt Lietuvas rādītājs sarucis no 1493,3 līdz 1401,6.