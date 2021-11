Kariņš norāda, ja Latvijā pasliktinātos saslimstības rādītāji, varētu apsvērt līdzīgu ierobežojumu ieviešanu kā Austrijā

Premjers uzsvēra, ka valdība sastāv no ievēlētiem politiķiem, un tā ir sabiedrības atspulgs. Viņš akcentēja, ka arī sabiedrībā nav bijis viennozīmīgas nostājas attiecībā pret šo krīzi - pastāvīgi bijuši cilvēki, kas pandēmiju noliedza, vai uzskatīja, ka nekādus ierobežojumus nekādā gadījumā nevajag. Tāpēc valdībai visu laiku bija jābūt starp divām galējībām, meklējot labāko risinājumu, ņemot vērā visas intereses.

Kariņš atkārtoti uzsvēra, ka galvenais pandēmijas apkarošanas paņēmiens ir vakcinēšanās. "Ir divi veidi, kā apkarot vīrusu. Viens variants ir, un, izskatās, ka tikai Ķīna to tagad piekopj, - kad parādās viens saslimšanas gadījums, tiek noslēgta visa sabiedrība. Pārējā pasaule pieļauj, ka ir zināms saslimstības līmenis, bet cenšas pasargāt cilvēkus ar vakcinēšanos, sejas maskām, distancēšanos, pulcēšanās ierobežojumiem," stāstīja premjerministrs, piebilstot, ka pie šādas stratēģijas pieturēsies arī valdība.

Premjers norādīja, ka tad, kad vakcināciju uzliek par pienākumu, tikai tad cilvēki iet vakcinēties. "Piemēram, Dānijā cilvēki iet un vakcinējas brīvprātīgi un neuzdod jautājumus. Tur sabiedrība ir ļoti pasargāta. Latvijā aptuveni puse iedzīvotāju to izdarīja, bet otra puse to darīja tikai tad, kad tas tika noteikts obligāti."

Tāpat premjers norādīja, ka varētu apsvērt arī līdzīgus ierobežojumus kā Austrijā, kad nevakcinēties iedzīvotāji no mājām drīkst iziet tikai vienu reizi dienā. Viņš gan norādīja, ka neviens no ekspertiem pagaidām neesot to ierosinājis.