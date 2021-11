Tīruma Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā izcīna septīto vietu

No latvietēm pirmo braucienu veiksmīgi aizvadīja tikai Tīruma, kura finišēja 59,864 sekundēs un bija piektā, līderei Madeleinei Eglei no Austrijas zaudējot 0,474 sekundes. Aparjode kļūdījās un Eglei zaudēja 1,145 sekundes, kas deva 16.vietu, bet divas pozīcijas zemāk bija Bērziņa, kura no līderes atpalika 1,202 sekundes. Neveiksmīgas brauciens arī Vītolai, kura bija 1,642 sekundes lēnāka par Egli un ieņēma 23.vietu, apsteidzot piecas konkurentes.