"de facto": Latgales politiķi laikus neaicināja savus vēlētājus vakcinēties

Rīgas Stradiņa universitātes pētījumā secināts, ka Latgales iedzīvotāji vairāk nekā citur Latvijā uzticas vietvarai. Tieši vietējo līderu un politiķu uzrunāšana būtu spēcīgs signāls, uzskata RSU komunikācijas fakultātes profesors Sergejs Kruks: "Kaut vai anekdotiskie gadījumi no TV reportāžām: "Pagasta vecis pateica nobalsot par šo partiju, es arī nobalsoju." To pašu varēja darīt arī tagad. Ir taču novada avīzes. 20 gadus stāstīja, ka novada avīzīte ir tuvāka cilvēkam, tāpēc mēs to publicēsim. Nu lūk, dariet, jums ir komunikācijas kanāli! Gan tā avīzīte, gan jūs esat tuvāk cilvēkiem."