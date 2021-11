Saeima pieņem likumu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam

Līdz ar to fiskālie nosacījumi, kas paredzēti Stabilitātes un izaugsmes paktā, 2022.gadā netiek piemēroti. Tāpat, arī Fiskālās disciplīnas likumā noteiktie skaitliskie fiskālie nosacījumi netiek piemēroti uz Stabilitātes un izaugsmes pakta vispārējās izņēmuma klauzulas darbības laiku. Fiskālās disciplīnas likuma skaitlisko fiskālo nosacījumu piemērošanas principi šī vidēja termiņa budžeta ietvara likuma sagatavošanā ir noteikti Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas paredz atkāpes no Fiskālās disciplīnas likuma definētajiem fiskālās disciplīnas nosacījumiem.

Likumā iekļauts arī pants, kas nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu AS "Latvenergo", AS "Latvijas valsts meži", AS "Augstsprieguma tīkls", AS "Latvijas loto" un AS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs". Paredzēts, ka šīs kapitālsabiedrības dividendēs maksās 64% no peļņas.