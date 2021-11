ReTV: Klostera ēkā maisos sabāztie cilvēku kauli beidzot apbedīti

Apbedīšanu organizēja nu jau jaunā Augšdaugavas novada dome. Kā ReTV Ziņām atklāj priesteris Zvirgzdiņš, tad šīs, visticamāk, esot svēto mūku, kuri cēluši Ilūksti, mirstīgās atliekas. "Gan savā vārdā, gan visu iesaistīto vārdā, kas bija iesaistīti, es atvainojos par to, ja kādam tas radīja tādu sašutumu. Un noteikti, ka radīja. Mēs palūdzāmies, un iesaku arī citiem lūgties par tiem cilvēkiem, kuri tur bija apbedīti."

Brigita Madelāne, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes inspektore: "Dažreiz tā ir, ka likuma nezināšana, bet, kā jūs saprotat, tas it kā mūs neatbrīvo no atbildības. Cik bija - bija, bet galvenais, ka tas tiek atrisināts tagad. Varbūt tiešām - paldies, ka arī gan vietējie iedzīvotāji, gan žurnālisti to jautājumu aktualizēja, tas tika atrisināts ātrāk."