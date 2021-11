Cīņa par ietekmi virtuālajā pasaulē. Kā divi dvīņubrāļi sagādā problēmas Zakerbergam

Vinklvosu kompānija finansējuma piesaistē saņēma no "Morgan Creek" 75 miljonus dolāru, bet uzņēmuma partneris Sahins Džentlijs kļuva par kriptovalūtu biržas "Gemini" direktoru padomes trešo locekli. Gaidāms, ka ceturtajā finansējuma kārtā piedalīsies vēl virkne dažādas kompānijas.

2019. gadā, šķietami smejoties par kompānijas nosaukumu (Gemini – dvīņi), viņu bijušais kursabiedrs Zakerbergs paziņoja par jaunu projektu – kriptovalūtu “Libra” (svari), mēģinot panākt, ka "Facebook" pelnīs arī blokķēdēs. Tomēr idejai nebija lemts piepildīties, jo pret to asi iestājās ASV varasiestādes.

Lai arī iespēja iegūt triljonus dolāru kriptovalūtā no institucionāliem investoriem joprojām ir kā vaduguns, pagaidām ieguvēji ir biržas ar mazākām prasībām, kurām ir mazākas prasības attiecībā uz licencēm. Pēc "CoinGecko" datiem, "Gemini" ir tikai 11. lielākā kriptobirža pasaulē.

Vinklevosi ir iegādājušies daļas kriptouzņēmumos "Alethea AI" no Singapūras un "Recur" no Floridas, kā arī metaversa jaunuzņēmumā "Somnium Space" no Prāgas.