VIDEO Nopludināts video ar pulksteņu veikala aplaupīšanas brīdi

Veikalā esošie cilvēki apguļas zemē, kāda sieviete paslēpjas aiz krēsla, tikmēr noziedznieki aplaupa veikalu, izsit vitrīnas. Viens no vīriešiem uzrauga, vai kāds nenāk pa ārdurvīm.

Sociālajos tīklos ievietotajā video redzams, kā četri laupītāji maskās izskrien no veikala un vienlaikus veikala durvju virzienā viens no noziedzniekiem izpūš no baloniņa nezināmas izcelsmes vielu.