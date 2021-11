"Arī medmāsa veic šos noziegumus!" Policija ir pārliecināta, ka atradīs visus viltus sertifikātu turētājus

Mediķu iesaiste sertifikātu viltošanā

"Dažādi tas notiek. Ir cilvēki, kas vienkārši grib palīdzēt savam draugam un dara to par velti. Ir tādi gadījumi. Bet pārsvarā, ja mēs runājam par krimināllietām, tad mums ir organizētas grupas ar starpniekiem, ar cilvēkiem, kas sameklē klientus.

Ir konstatēts, ka iedzīvotāji no dažādiem Latvijas reģioniem dodas uz Rīgu, uz Pierīgu un saņem šo "pakalpojumu".

Policijai viltus poti saņēmušie stāsta dažādus iemeslus – alerģija, bailes no nāves, ticība "YouTube", nevis zinātniekiem un medicīnai.

Likumsargi ir pārliecināti, ka atradīs visus viltus sertifikātu turētājus

"Mēs tagad neatklāsim savus darba noslēpumus. Mēs ejam uz maksimumu, lai maksimāli izskaitļotu šos cilvēkus, kam ir sertifikāts par nenotikušu poti, lai pēc iespējas ātrāk viņus izskaitļotu, anulētu šo sertifikātu. Lai būtībā glābtu šo cilvēku no sekām, no letālam sekām, kā arī medicīnas sistēmu no pārslodzes, jo, ja viņam būs ļoti slikti un viņš gulēs reanimācijā, viņš aizņems vietu kādam, kuru varētu glābt," norādīja Bauska.