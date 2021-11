Kredīti un parādi. Ar kādām finanšu problēmām saskaras bagātākais cilvēks pasaulē?

Masks, viņa nauda un plāni ar to

Masks par akciju pārdošanu sāka runāt pēc tam, kad ASV senatori – demokrāti piedāvāja noteikt 23,8% lielu nodokli no akciju un obligāciju vērtības neatkarīgi no tā, vai tās tiek pārdotas vai ne. Pēc likumprojekta autoru ieceres, nodoklis ir nosakāms no gūtās peļņas. Respektīvi, ja cilvēks 2010. gadā iegādājās akcijas divu miljardu dolāru vērtībā, un tagad to vērtība ir sasniegusi 20 miljardus dolāru, tad 23,8% nodoklis jāmaksā no 18 miljardiem (4,3 miljardi dolāru).