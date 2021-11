Sniega dēļ pa vairākām šosejām apgrūtināta braukšana

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi visā maršruta garumā ir arī Daugavpils šosejas posmā no Saulkalnes līdz Paterniekiem, Bauskas šosejas posmā no Dzimzukalna līdz Grenctālei, Jelgavas šosejas posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šosejas posmā no Kaģiem līdz Blīdenei, Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Strazdei.