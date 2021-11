Kalvītis neilgi pēc apstiprināšanas atkāpies no "Baltās kāpas" valdes priekšsēdētāja amata

Rezultātā esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no pienākumu pildīšanas valdes priekšsēdētāja amatā," atkāpšanās iemeslu skaidro Kalvītis.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, "Baltā kāpa" pirms vairāk nekā desmit gadiem kļuva par nekustāma īpašuma projekta attīstītāju Jūrmalā, bijušā zvejnieku kolhozs "Uzvara" teritorijā netālu no Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī.

Līdz 1992. gadam "Jūraslīča" teritorijā atradās Jūrmalas zvejnieku kolhozs "Uzvara", vēlāk tā kļuva par AS "Jūraslīcis" teritoriju. 2002. gadā uzņēmums pasludināja maksātnespēju un kreditori izlēma par tā bankrotu. 2003. gadā "Jūraslīča" ēkas par 1,6 miljoniem latu iegādājās AS "Kurzemes degviela", bet 2005. gadā īpašumus jau par 4,7 miljoniem latu iegādājās SIA "Rekreācijas serviss", SIA "Lielupes grīva" un SIA "Alerts plus", un visi trīs uzņēmumi pilnībā nonāca advokāta Jāņa Lozes īpašumā. 2006. gadā Lozes firmas zemi privatizēja par 2,5 miljoniem latu jeb par latu kvadrātmetrā. 2008. gadā īpašumi pilnībā nonāca SIA "Baltā kāpa" īpašumā.