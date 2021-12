Sniega un apledojuma dēļ lielākajā daļā Latvijas braukšanas apstākļi joprojām apgrūtināti

Ap plkst. 6.40 braukšanas apstākļi pa valsts nozīmes autoceļiem bija apmierinoši vienīgi autoceļa Liepāja-Rucava posmā Liepāja-Nīca, Liepājas šosejas posmā no Anneniekiem līdz Skrundai, Bauskas šosejas posmā no Dimzukalna līdz Lietuvas robežai, Siguldas šosejas posmā no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Strenčiem līdz Valkai, kā arī pa dažiem lielajiem ceļiem Daugavpils apkārtnē.