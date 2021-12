"Svētdien, 28. novembrī, braucot mājup no Rīgas, es iekļuvu ceļu satiksmes negadījumā starp Inciemu un Straupi, kas būtu gana ikdienišķa situācija, bet tas neikdienišķais bija tas, kur es apstājos..." par piedzīvoto stāsta Inese.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvaldes Operatīvās pārvaldīšanas nodaļas operatīvais dežurants Kristaps Kolbergs uzsver, ka pirmā minūte ir ļoti svarīga, lai paspētu izglābties no ūdenstilpē grimstoša auto.

Ģimene iekļuva ceļu satiksmes negadījumā starp Inciemu un Straupi. Transportlīdzeklis iegāzās Braslā. Inese, vīrs un abi bērni, protams, tajā iekšā. Kā pati sieviete savā stāstā atklāj, viņai nebija zināšanu, nedz arī pieredzes, kā rīkoties šajā situācijā, jo to nemāca ne autoskolā, ne drošas braukšanas nodarbībās.

Viņas pārdomas pārtraucis vīrs, aicinot saglabāt mieru. Viņš sācis meklēt iespējas izkļūt no auto. Visi atsprādzējušies un centušies atvērt durvis. "Tu parausti durvis un saproti, ka mašīna tās ir bloķējusi..." Līdzīgi ar logiem, tie ir elektroniski un neatvērās. Mašīna turpina grimt ūdenī.

Tālāk jau atgūstoties, ģimene sapratusi, ka jāzvana savējiem. Tobrīd Inese spējusi atcerēties vien māsas telefonu numuru no galvas. Māsiņa iedevusi telefonu, no kā piezvanīt. "Māsa, tā esi tu?"

Pirmā minūte ir ļoti svarīga, lai paspētu izglābties

Jāieņem nostiprinoša pozīcija

Pasažieriem ir savas nianses. Blakus sēdošajam nevajadzētu spiesties pret paneli vai celt rokas gaisā, bet gan, atsperoties ar kājām, maksimāli iespiesties sēdeklī un šādā veidā absorbēt triecienu. Tāpat nevajadzētu liekties uz priekšu. "Jo, ja blakussēdētājs nolieksies, kā rāda lidmašīnās, būs trieciens pa galvu ar gaisa spilvenu, kas var novest līdz pat samaņas zudumam. Pasažierim vajag būt maksimāli tālāk no gaisa spilveniem," uzsver Kolbergs.

Viņš norāda, ka šādos gadījumos pasažieri rīkojas apzināti, tāpēc gaisa spilveni nodara daudz lielāku kaitējumu un rodas traumas. Līdz ar to nostiprinošā pozīcija ir ļoti svarīga. Tad, kad notiek negaidīts ceļu satiksmes negadījums, gaisa spilvens izšaujas, bet tas notiek negaidīti, ķermenis nav tik saspringts un traumas ir mazākas.

"Ir dažas sekundes, lai, kā saka armijā, sagrupētos un ieņemtu šo nostiprinošo pozīciju, lai negūtu traumas," uzver Kolbergs. Būtiski negūt galvas traumas un nezaudēt samaņu trieciena laikā, jo tad izkļūšana no transportlīdzekļa ir neiespējama pašam.

Transportlīdzeklis nonācis ūdenī un grimst

Jāsaprot, ka ir aptuveni no 30 līdz 60 sekundes laika, lai izdarītu vienkāršus, bet izdarāmus soļus, lai izkļūtu no auto,"

Visdrošākais evakuācijas ceļš ir logs

Mašīnai jau grimstot, visticamāk, durvis būs ļoti grūti atvērt, glābējs neiesaka to pat mēģināt. Evakuēšanās ceļš ir jānodrošina pa logu. Pirmās darbības ir atsprādzēties un atvērt logu, tālāk var palīdzēt citiem pasažieriem, atsprādzēt bērnus un mazākos izņemt no sēdeklīša.

Glābējs ikdienā vadā līdzi atslēgas piekariņu, ko viegli var noņemt, un ar tā palīdzību var ātri un bez lielas piepūles "atbrīvoties" no stikla - tas sabirst.

"Padoms, kas no glābēju puses varētu izklausīties ļoti banāls, bet - nevajadzētu mēģināt zvanīt glābšanas dienestam, kamēr cilvēks atrodas grimstošajā automašīnā. Nevajag tērēt laiku!

Neapzinoties, ka notiek grimšana, cilvēkiem var rasties doma zvanīt glābējiem, bet to nevajag darīt. Glābēji noteikti nepaspēs atbraukt šo divu minūšu laikā, kas ir dotas, lai izkļūtu no mašīnas. Izkļūstot no ūdenstilpes, var meklēt palīdzību! Galvenais, lai paši ir veseli un tālāk var meklēt palīdzību," uzsver Kolbergs.