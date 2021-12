"Arēnā Rīgā" uzstāsies leģendārā rokmūzikas grupa "Foreigner"

2017.gadā "Foreigner" atzīmēja 40 gadu jubileju un kopā ar "The Warner Music Group" izdeva dubultalbumu ar nosaukumu "40". Tajā iekļautas 40 dziesmas, kas ierakstītas laika posmā no 1977. līdz 2017.gadam.

Albums deviņas nedēļas pavadīja "Billboard Top 200" topa augšgalā, un tajā ir iekļauti divi īpaši šim izdevumam ierakstīti skaņdarbi - "Give My Life For Love" un jauna "I Don’t Want To Live Without You" versija.