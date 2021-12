"Pagājuši astoņi mēneši pēc slimošanas ar koronavīrusu, un ir zudusi garša un oža. Vairums ēdienu garšo metāliski, un katru dienu nomoka jautājums: ko lai šodien ēd?" Koronavīruss var atstāt nopietnas sekas arī 20 gadus vecam cilvēkam. Kā ir dzīvot ar izmainītām maņām, un ko par to saka speciālisti?

Ožas un garšas izmaiņas augustā jeb parosmija

Augustā, četrus mēnešus pēc izslimošanas, sajutu metālisku garšu, ēdot saldskābās vistas woku. Arī šokolādes batoniņi bija kļuvuši rūgteni, gurķi – ūdeņaini, bet krasi nepatīkamāka bija dūmu smaka. Sapratu – no šašlika šovasar atvados!

Sāku pārtikt no našķiem un siermaizītēm, gaļas ēdienus no ēdienkartes svītroju ārā. Bieži jutos izsalkusi, bezspēcīga un izmisusi. Agrāk reizēm pēc garas dienas paņēmu "McDonalds" maltīti, bet tagad viss garšoja pēc veca un metāliska ēdiena. 80% no ēdieniem, ko agrāk ar prieku gatavoju, vairs ieēst nevaru.