Levits: Piedzīvojam vienu no grūtākajiem laikiem atjaunotās Latvijas vēsturē

Levits skaidroja, ka Latvija ir viena no nedaudzajām valstīm Eiropā, kurām nav politiski atbildīga ministra vai valsts ministra digitālās transformācijas jomā. Viņš aicināja ņemt vērā, ka digitālajā transformācijā tuvākajos gados no ES fondiem "ieplūdīs" simtiem miljonu eiro, kas bez vienotas, centralizētas starpnozaru politikas tiks izšķērdēti vai izlietoti bez pienācīgas atdeves. Viņa ieskatā, tā ir viena no valsts pārvaldības problēmām, ka mēs esam atpalikuši ne tikai attiecībā pret Baltijas valstīm, bet arī valsts pārvaldība ir neelastīga un neatbilstoša mūsdienu modernas pārvaldības vajadzībām.