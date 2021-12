Lidostā "Rīga" notikušais negadījums tiks izmeklēts

"airBaltic" valdes priekšsēdētājs Martins Gauss stāstīja, ka lidmašīnā, kas pēc lidojuma no Stokholmas lidostā nobrauca no manevrēšanas ceļa, atradās 44 pasažieri - 16 lokālie un 28 tranzīta pasažieri. Neviens no viņiem nav cietis.