Reperis Dreiks atteicies no savām "Grammy" balvas nominācijām

Šajā gadā iznākušais albums "Certified Lover Boy" tika izvirzīts nominācijā "labākais repa albums", un dziesma "Way 2 Sexy" nominēta kategorijā "labākais repa sniegums". Tomēr reperis Dreiks atteicies no nominācijām.

Reperis pieņēmis lēmumu aptuveni gadu pēc tam, kad viņš kritizēja "Grammy" balvu pasniegšanas ceremoniju un tās žūriju par to, ka mūziķis The Weeknd 2020. gadā netika nominēts nevienai balvai pēc viņa albuma "After Hours" un tā hita singla "Blinding Lights" gūtajiem panākumiem.